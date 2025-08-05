Террорист из "Крокуса" выступил с оскорбительным предложением в суде

Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" предложил пострадавшим по 1000 рублей в качестве компенсации. Об этом пишет РЕН ТВ.

В суде Умеджон Солиев (*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил данную сумму в качестве компенсации за моральный и физический ущерб.

"Предложил потерпевшим тысячу рублей за их моральные и физические страдания, что, конечно, достаточно смешно... Тысяча рублей – это слишком смехотворная сумма и скорее выглядит, как попытка уйти от ответственности", – сказала адвокат потерпевших Ксения Трунова.

Она отметила, что дальнейшие решения по поводу предложенной компенсации будут приниматься совместно с потерпевшими.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения и пожара погибли 145 человек, более 500 получили ранения.

Ранее сообщалось, что обвиняемые признали вину.