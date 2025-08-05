Таиланд депортирует блогера Збарского

Известный российский YouTube-блогер Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа, рассказал журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что о сроках депортации консульский отдел во вторник, 5 августа, уведомила иммиграционная полиция Таиланда.

Ранее сообщалось, что Збарский после начала конфликта добрался до границы между Таиландом и Камбоджей, сделал серию репортажей о боевых действиях.

В частности, блогер заснял работу ПВО, минометных расчетов, сделал кадры в брошенных людьми городах, побывал на похоронах погибшего тайского солдата.

Силовики несколько раз задерживали путешественника, делали ему предупреждения. В итоге, правоохранители арестовали его и отправили в тюрьму.