В Бишкеке произошло землетрясение

Жители столицы Киргизии ощутили землетрясения, которое произошло примерно в 19:45 (16:45 мск). Об этом из Бишкека сообщает корреспондент ТАСС.

Подземные толчки ощущались во всех районах города.

В Институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии сообщили, что в настоящее время сведения о произошедших подземных толчках обрабатываются.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было магнитудой 5,1. Его эпицентр находился в районе киргизско-узбекской границы на глубине около 10 км.