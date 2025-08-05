Спецназ Росгвардии задержал около трехсот нелегалов в Москве

Около 300 нелегальных мигрантов задержал спецназ Росгвардии в Москве в рамках профилактической операции, проводимой сотрудниками военного следственного управления СКР. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале 5 августа, опубликовав соответствующее видео.

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Уточняется, что рейд прошел в одном из хостелов в центре столицы.

«В результате рейда три сотни человек доставлены в отдел полиции по подозрению в нарушении миграционного законодательства», – сообщили в Росгвардии.

Накануне в Новосибирске местная жительница прогнала с обочины мигранта и разнесла его прилавок. На опубликованных в Сети кадрах женщина заявляет, что «торговец убежал», потому что она «все перевернула».

По данным СМИ, у иностранца не было разрешения на работу, он бросил свой товар и быстро уехал.