Учительница насиловала свою ученицу с 13 лет и попала под суд

40-летняя учительница из американского штата Огайо признала себя виновной в изнасиловании ученицы. Об этом сообщает Daily Mail.

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Педагог по имени Стефани Эрин Келленбергер стала домогаться девочки, когда той было всего 13 лет. После того как жертве насилия исполнилось 14, учительница стала насиловать ее у себя дома. Это продолжалось до момента, когда девушке исполнилось 16 лет.

После того как о ситуации стало известно, женщина уволилась из школы. Она заключила сделку с обвинением, в рамках которой через десять лет она сможет выйти на свободу.

Помимо этого, после освобождения она должна будет зарегистрироваться как сексуальный преступник и подтверждать эту регистрацию каждые 90 дней. Келленбергер также лишится лицензии на преподавание.

До вынесения приговора она будет находиться под наблюдением. На этот период ей запрещены контакты с несовершеннолетними.