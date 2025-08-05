«Никаких денег не брал»: суд продлил задержание экс-начальника отдела Гостехнадзора по Альметьевску

Судья Советского райсуда Казани Сергей Аптулин продлил время задержания на 72 часа (трое суток) начальнику отдела Гостехнадзора по Альметьевску Рамилю Закирову. По версии следствия, будучи лицом, принимающим решения, он получал взятки за выдачу прав трактористам-машинистам. В материалах дела фигурируют семь эпизодов передачи взятки.

Как сообщил суду сам Закиров, должность руководителя он занимал до марта 2025 года.

— Причастность подтверждается показаниями свидетеля, других обвиняемых, документами о перечислениях средств на банковские карты родственников и другими материалами уголовного дела, которые согласуются между собой. Закиров обвиняется в совершении тяжких преступлений. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, — заявила представитель следствия.

В материалах дела отмечаются семь свидетелей, один из которых — некто обвиняемый Хайруллин, который, вероятно, раскрыл примерную схему передачи взяток. По озвученной информации, Хайруллин якобы получал всю сумму, далее передавал ее посредникам, а те — Закирову. Последний получал около 20 тыс. рублей.

Из семи эпизодов сам Закиров признался только в двух — в отношении Файрушина.

— Два удостоверения были выданы Файрушину согласно, как бы сделка на сделку. Он помог в свое время моей матери и жене, когда им делали операции. Так как я жил в Альметьевске у меня не было времени приезжать и помогать. Я попросил его привезти лекарства, медицинские принадлежности, еду, воду. Он сделал это. Ну да, он попросил помочь ему. Я никак не мог отказаться, — пояснил суду Закиров.

Другие факты обвиняемый не признал, заявив, что все выдавалось в соответствии с законодательством. На вопрос адвоката Рената Ямашева, получал ли он деньги за первые два выданных удостоверения, Закиров ответил отказом.

— Насчет денег в отношении Файрушина даже не было разговоров. Никаких денег не брал, — пояснил Закиров.

В итоге судья Аптулин продлил срок задержания обвиняемого на 72 часа — до 8 августа.