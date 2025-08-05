Молодая россиянка втянула мать в госизмену и села с ней на 12 лет

Севастопольский городской суд приговорил 42-летнюю Викторию Стрилец и ее 24-летнюю дочь Александру к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

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Установлено, что Александра Стрилец решила заработать на сотрудничестве с представителями Украины, к чему привлекла мать. Последняя сделала фотографии объектов Вооруженных сил России, а дочь отправила их в сентябре 2023 года в канал, подконтрольный Главному управлению разведки Украины.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала план подорвать гендиректора оборонного предприятия в Белгороде.