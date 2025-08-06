За вице-мэром Когалыма пришли силовики

Правоохранительные органы задержали вице-мэра Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Анатолия Згонникова по подозрению в коррупции на прежнем месте работы. Об этом сообщает ТАСС.

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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Ему вменяется получение взяток на посту директора местного центра досуга и отдыха.

Згонникова назначили заместителем мэра Когалыма в июле 2024 года. Он курирует вопросы муниципального имущества, жилищной политики и предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд арестовал заместителя председателя Оренбургского горсовета Артема Сафиуллина по делу о махинациях на 30 миллионов рублей при реконструкции очистных сооружений в городе Чкаловск.