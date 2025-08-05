Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по тысяче рублей

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Умеджон Солиев*, который привез в Москву оружие для исполнителей теракта, предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по тысяче рублей.

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Об этом во вторник, 5 августа, сообщила представляющая интересы 127 потерпевших адвокат Ксения Трунова.

— (...) достаточно смешно, учитывая, что мы представляем в основном тяжелый вред или родственников погибших, и тысяча рублей — это слишком смехотворная сумма и скорее выглядит, как попытка уйти от ответственности, — цитирует Трунову Telegram-канал РЕН ТВ.

4 августа стало известно, что исполнители, а также соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» проведут в СИЗО еще полгода. Во время заседания три исполнителя теракта признали свою вину. Саидакрам Рачабализода* признал ее частично — он подтвердил, что состоял в «Вилаят Хорасан»** и совершил джихад.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. О хронологии событий, унесших жизни 145 человек, в отдельном материале рассказала «Вечерняя Москва».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России террористическая организация.