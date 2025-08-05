Выяснились подробности по делу неадекватной дамы, ударившей ногой 11-летнего ребенка

42-летняя жительница подмосковной Балашихи вечером 2 августа пнула ногой в спину 11-летнего подростка, катавшегося на скейтборде, а затем угрожала переломать ему ноги. Резонансное видео, снятое матерью пострадавшего мальчика, разлетелось по всему интернету.

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Как стало известно «МК», в тот день 45-летняя местная жительница и ее 11-летний сын вышли из дома во двор вместе с 11-месячной собакой породы мальтипу по кличке Пушок. Родственники планировали дойти до ближайшего магазина цифровой и бытовой техники и купить ребенку провода для компьютерной клавиатуры.

Женщина с маленьким пушистым другом шла чуть позади сына, катающегося на скейте вдоль Заречной улицы. Впереди ребенка шла 42-летняя прохожая, которая внезапным образом, когда мальчик сошел со скейта в метре от нее, развернулась и ударила парнишку ногой в область ягодиц. Школьник упал и сильно испугался, однако серьезных травм не получил.

Мать пострадавшего, не растерявшись, достала телефон и начала записывать разговор с агрессивно настроенной дамой, которая сыпала угрозами, на видео. Родительница вызвала на место инцидента «скорую помощь». Приехавшие врачи осмотрели ребенка, оказали ему медицинскую помощь на месте - в госпитализации мальчик не нуждался. Вечером того же дня мать пострадавшего написала заявление в полицию на нарушительницу спокойствия.

Сама же дебоширка после скандала ушла в неизвестном направлении. Известно, что дама родилась в Петропавловске-Камчатском, она воспитывает маленькую дочь, работает менеджером и коучем, разводит собак.

Как сообщила «МК» помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий. Следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.