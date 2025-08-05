Стало известно о задержании зампредседателя горсовета Оренбурга

Заместителя председателя городского совета Оренбурга Артема Сафиуллина арестовал Московский районный суд Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на областной суд Нижегородской области пишет ТАСС.

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Уточняется, что Сафиуллин арестован по уголовному делу о мошенничестве.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября текущего года включительно.

Ранее стало известно, что прокурор запросил шесть лет колонии бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве.

Также государственное обвинение настаивает на штрафе в 500 тысяч рублей, трехлетнем запрете на работу в госструктурах и лишении всех государственных наград.