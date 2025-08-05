Стало известно о задержании зампредседателя горсовета Оренбурга
Заместителя председателя городского совета Оренбурга Артема Сафиуллина арестовал Московский районный суд Нижнего Новгорода. Об этом со ссылкой на областной суд Нижегородской области пишет ТАСС.
Уточняется, что Сафиуллин арестован по уголовному делу о мошенничестве.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября текущего года включительно.
Ранее стало известно, что прокурор запросил шесть лет колонии бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову по делу о мошенничестве.
Также государственное обвинение настаивает на штрафе в 500 тысяч рублей, трехлетнем запрете на работу в госструктурах и лишении всех государственных наград.