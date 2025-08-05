В СК возбудили уголовное дело по факту зверств в курском детском саду

В одном из детских садов Курска дети подвергались жестоким пыткам. После истории с детсадовцами следователями СУ СК РФ по Курской области было возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетних.

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Стало известно, что изначально в правоохранительные органы обратились родители пострадавших детей. Они рассказали, что воспитатели не только применяли физическую силу к воспитанникам, но били проводами и даже заставляли драться друг с другом.

На данный момент следователи проводят следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Уже проведена процессуальная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ.