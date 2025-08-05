Житель Балашихи выстрелил в лицо из ружья девушке за отказ в близости

В минувшие выходные 35-летний житель Балашихи решил устроить свидание сразу с двумя девушками, однако романтическая встреча закончилась выстрелом в лицо одной из них. Трагедия произошла 2 августа.

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Трио решило начать свидание с застолья, после нескольких бокалов подозреваемый начал приставать к одной из подруг, однако девушка не захотела близости. За это она получила выстрел из ружья в лицо. После убийства мужчина направил оружие на вторую жертву, однако она успела отодвинуть дуло и убежать. Пострадавшая сразу обратилась в полицию.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело на автомобиле и сбросил его в реку Черная, а ружье спрятал в лесу. Правоохранители обнаружили труп вблизи деревни Федурново. Подозреваемого задержали.

В отделении полиции он сообщил, что выстрел произошел случайно — он якобы решил почистить ружье и нечаянно нажал на курок. По данным следствия, мужчина ранее занимался установкой аппаратуры и систем караоке, алкоголь употреблял только по праздникам.

Уже 4 августа суд арестовал подозреваемого на два месяца — до 2 октября 2025 года по статьям об убийстве и покушении на убийство. Следствие проводит молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую, баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит серьезное наказание.

— По тяжкой статье «Убийство» мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Квалификация преступления и вина подозреваемого будут установлены судом, — сообщил адвокат Александр Воробьев.

Расследование контролирует прокуратура, сообщает Regions.

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