Три человека задохнулись в машине на севере Красноярского края

Трое мужчин стали жертвами несчастного случая в окрестностях Норильска. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление выхлопными газами автомобиля.

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Известно, что вечером 3 августа машина с четырьмя мужчинами застряла на размытой дождями дороге, попытки выехать из грязи успехом не увенчались. Один из мужчин отправился за помощью, трое остались в автомобиле. Позже в салоне авто были обнаружены их тела.

Согласно информации следователей, двигатель машины был включен, при этом выхлопная труба погрузилась в грязь, и газ мог проникнуть в салон авто. Точную причину смерти троих мужчин определит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин, проводится процессуальная проверка, сообщили в региональном управлении СК.