Мощное наводнение на севере Индии полностью смыло деревню

В результате сильного наводнения, произошедшего на севере Индии, один из населенных пунктов был полностью затоплен. Об этом сообщает Shot.

Telegram-канал делится видео, на котором запечатлено, как потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия гор. Как уточняется, тысячи домов ушли под воду. По данным местных СМИ, более 50 человек пропали без вести. Местная полиция обратилась к жителям региона с призывом держаться подальше от водоемов, передает агентство Reuters.

8 июля сообщалось, что в результате сильных наводнений в штате Техас погибли не менее 104 человек. Осуществлялись поисково-спасательные работы в пострадавших районах. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр, где погибли 84 человека, среди них — 56 взрослых и 28 детей.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что более полумиллиона жителей региона находятся под угрозой наводнения. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата задействуют все доступные ресурсы, включая силы национальной гвардии, для борьбы с последствиями стихийного бедствия. В район катастрофы также прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.