Следствие рассматривает вопрос об объявлении в розыск блогера Максима Каца*

Следователи рассматривают вопрос об объявлении в розыск блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом).

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«‎Следствием рассматривается вопрос об объявлении Максима Каца в розыск», — сказано в сообщении.

5 августа против Каца возбудили уголовное дело. Как сообщал источник РИА Новости, дело заведено по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей иностранного агента»). Санкции по этой статье предусматривают штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Как уточнил собеседник агентства, поводом для возбуждения дела стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац. По данным источника, блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения, включая бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ольгу Галкину. После этого, как утверждается, и было направлено заявление в надзорное ведомство.