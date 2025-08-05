Песчаный оползень поглотил СНТ в подмосковном городе

Чрезвычайная ситуация произошла в очередной раз в СНТ «Коммунар» Наро-Фоминского округа. Песчаная насыпь вновь сползла на участки товарищества, передает портал MSK1.RU Жижа заполонила дворы и огороды. Местные жители делятся кадрами бедствия в соцсетях.

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Песчаные пирамиды (как их в шутку окрестили жильцы) появились в СНТ с началом строительства участка Киевского шоссе. Рабочие навезли горы песка. Во время дождей песчаная смесь сходит на дворы, прилегающих участков. Песчаные оползни затапливают СНТ. Уровень подтоплений порядка полуметра.

Люди вынуждены самостоятельно решать проблему, которая напоминает экологическую катастрофу районного масштаба.