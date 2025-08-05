Финское судно незаконно пересекло российскую границу

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе, сообщает погранохрана Финляндии.

© Газета.Ru

Уточняется, что инцидент произошел 27 июля в Виролахти — прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно.

Береговая охрана сразу обнаружила катер. Произошедшее расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в погранслужбе.

11 июля стало известно, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км. Максимальная дальность поражения HIMARS — порядка 300 км. Иными словами, системы могут поражать цели вблизи границы РФ и, потенциально, — в Ленинградской области.

Позднее МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина для вручения ноты из-за якобы случившегося нарушения российским пограничным судном морской границы балтийской республики.