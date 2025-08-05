ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ сорвали попытку покушения на генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Белгороде. За ней стояли проукраинские террористы, которые задействовали агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, гражданин России при помощи мессенджера Telegram связался с представителем одной из запрещенных в стране проукраинских террористических организаций, после чего по ее заданию прибыл в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника огнестрельное оружие и взрывчатку. Спецслужба уточнила, что при помощи них и планировалось убийство гендиректора предприятия в Белгороде.

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В результате злоумышленник был задержан. По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России").