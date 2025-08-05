Массовое отравление российских туристов произошло на дорогом заморском курорте

В Кубинском отеле произошло массовое отравление туристов. Пострадали десятки россиян, пишет SHOT.

Массовое отравление произошло в пятизвёздочном отеле на Варадеро. Пострадавшие употребляли, приготовленные на гриле морепродукты. По словам туристов, креветки им сразу показались подозрительными. Также пострадавшие отмечают, что в другие дни им подавали испорченную красную рыбу.

Проблемы с пищеварением начались одновременно у десятков отдыхающих. У людей наблюдалась рвота и высокая температура. Однако администрация отеля проигнорировала жалобы. Сотрудники уверяли туристов, что так у них проходит акклиматизация к местным блюдам. Люди поделились в соцсетях кадрами еды, которой отравились.

Отдых обошелся россиянам в среднем около 350 тысяч рублей за путевку на двоих, пишет источник.