Молодой россиянин вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов

Полиция подмосковного Королева задержала 18-летнего жителя Алтайского края, который вынес из квартиры пенсионерки сумку с 16 тысячами долларов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по Московской области.

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Его поймали по месту жительства в родном регионе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Он арестован.

По версии следствия, 75-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник Энергосбыта и заявил, что для замены электросчетчиков ему нужны данные ее паспорта. Женщина продиктовала неизвестному персональные данные, после чего разговор прекратился.

Через некоторое время женщине по видеосвязи в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что от ее имени неизвестные пытались перевести деньги террористической организации, поэтому в отношении собеседницы могут возбудить уголовное дело. Звонивший призвал пенсионерку срочно задекларировать все имеющиеся сбережения и передать их сотруднику.

В результате женщина отдала задержанному сумку, в которой было более 16 тысяч долларов. Похищенные деньги он передал неизвестному в Москве для перевода их в криптовалюту.

Ранее пенсионерка из Сургута поверила мошенникам и лишилась единственной квартиры и нескольких миллионов рублей.