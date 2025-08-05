Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил второй за год пьяный дебош в московском баре на Автозаводской улице. Об этом сообщает Mash.

В ночь с 3 по 4 августа Лабутин, утверждает Telegram-канал, ударил одну из посетительниц заведения, хамил охране и приставал к окружающим в одном из столичных заведений. Он также выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка, разбил об сцену арбуз, на котором потом сам же и поскользнулся, и несколько раз ударил свой автомобиль.

Как сообщает Mash, очевидцы охарактеризовали поведение Лабутина как агрессивное и громкое. Они заверили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дебоша режиссера пострадали двое: одну из женщин Лабутин ударил кулаком по лицу, а второго мужчину ранило осколками от разбитой двери. Сейчас, отмечает Telegram-канал, режиссер находится в отделении полиции.

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29 марта Лабутин сломал нос бармену и выбил дверь в крафтовом пабе Flying Inn в центре Москвы. Позднее режиссер объяснил случившееся перепитым алкоголем и отметил, что драться в такие заведения для деятеля искусств — норма.