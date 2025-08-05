Приезжий украл в московском магазине 265 пачек масла

Из продуктового магазина на Зеленоградской улице украли сотни пачек сливочного масла, сообщили агентству «Москва» в управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по столице.

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Работник магазина сообщил полиции, что стоимость украденного из торгового зала составила более 36 тысяч рублей.

Участковые нашли вора и задержали его на Путейской улице — это 30-летний приезжий из другого региона страны.

«Свой мотив он объяснить не смог, местонахождение похищенного устанавливается», — добавили в МВД.

Оказалось также, что всего злоумышленник похитил 265 пачек масла.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Люберцах задержали мигранта, попавшегося на серийной краже сливочного масла в одном из магазинов. 33-летний приезжий первый раз зашел в торговую точку с вместительным рюкзаком, заполнил его пачками с маслом, после чего скрылся, не оплатив товар. Когда он появился во второй раз, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. В два захода мужчина вынес 40 упаковок масла.