Сокамерник знаменитого маньяка рассказал о его преступлениях

Пользователь Reddit с ником No_Statement5927 рассказал о том, как отбывал наказание в одной тюремной камере с известным маньяком. По его словам, это был Дональд Харви — санитар, который с 1970 по 1987 год лишил жизни от 36 до 87 человек.

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«Раскаялся ли он? Нет, вовсе нет. Он гордился этим и даже хвастался. Он рассказал мне еще о куче преступлений, за которые его так и не осудили. Однажды он рассказал мне, как ввел десятилетнему мальчику в капельницу жидкий цемент. Ребенку сразу стало плохо, но он медленно угасал еще три дня. У него засорились вены, случился инсульт, после чего его не стало. Харви был одним их медбратьев, пытавшихся его спасти, но он же был и причиной этой трагедии», — рассказал автор.

Он добавил, что Харви признавался ему в сотне преступлений, хотя доказанными следствие считает лишь половину из них. Во многих случаях он вводил своим жертвам критические для них дозы инсулина, однако эти смерти не вызывали подозрений.

«Он часто вспоминал свою первую жертву, о которой никто так и не узнал — это была его неизлечимо больная двоюродная бабушка Мэйси. Ему приходилось ухаживать за ней, он воспринимал ее как обузу, поэтому просто задушил ее. Он сказал мне, что в тот день чувствовал себя Богом, и многие годы после этого хотел снова испытать это ощущение», — рассказал No_Statement5927.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о тяготах жизни в федеральной тюрьме Данберри в США. Мужчина провел семь лет в заключении после того, как был признан виновным в покушении на сбыт крупной партии фентанила.