Мирошник: 18 жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что порядка 130 жителей страны за минувшую неделю получили ранения в результате ударов украинских оккупантов, при этом 18 человек погибли.

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 145 мирных жителей: ранены 127 человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли 18 человек, в том числе один ребёнок», — цитирует его ТАСС.

Мирошник уточнил, что свыше 80% соответствующих атак были осуществлены боевиками ВСУ с применением БПЛА различных систем и модификаций. Медики отмечают, что украинские оккупанты всё чаще применяют дроны с зарядом, оснащённым с осколочной и шрапнельной частью.

Ранее в ЛНР при ударе дрона ВСУ по машине скорой помощи пострадали фельдшеры.