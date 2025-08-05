Бастрыкин раскрыл число погибших во время вторжения ВСУ в Курскую область

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Во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 331 мирный житель региона погиб. Об этом KP.RU рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин раскрыл число погибших во время вторжения ВСУ в Курскую область
© РИА Новости

При этом 553 были ранены, добавил Бастрыкин. Он рассказал, что потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.

Ранее глава ведомства заявил, что ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил три миллиарда рублей.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го.