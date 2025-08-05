ФСБ задержала вора в законе, 27 лет скрывавшего статус от силовиков

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 53-летнего Алексея Иванова, известного под криминальным прозвищем «Леха Московский».

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По данным издания «Лента.ру», он на протяжении 27 лет скрывал статус вора в законе, избегая уголовного преследования и публичности. Параллельно в Нижнем Новгороде задержаны 18 участников его преступного сообщества по подозрению в организации сети нелегальных игорных заведений.

Иванов был произведен в криминальный сан в 1997 году вором в законе Давидом Себискверадзе (Дато Кутаисский), однако никогда не значился в полицейских базах данных. Он проживал в элитном коттеджном комплексе с бассейном, воспитывал четверых детей и контактировал исключительно с тремя доверенными лицами. При обыске его телефон и планшет не содержали контактов или переписки — для конфиденциальных переговоров Иванов использовал автомобиль, оборудованный системами видеонаблюдения.

Следствие полагает, что с 2023 года он получал 50 % доходов от сети подпольных казино в Нижнем Новгороде, куда клиенты допускались исключительно по референциям. Его связь с преступной группой вскрылась после единичного просчёта: перевода средств с нижегородских счетов на его личную карту.

На допросе Иванов отказался подтверждать принадлежность к криминальной иерархии. Его адвокат Алексей Скворцов утверждает, что клиенту приписали статус вора без его согласия, указывая на отсутствие характерных татуировок и доказательств за два месяца следственных действий.