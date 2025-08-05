Экс-президент Бразилии Болсонару заключен под домашний арест

Решением Федерального верховного суда Бразилии экс-президент южноамериканской страны Жаир Болсонару помещен под домашний арест. Поводом к наказанию стало невыполнение политиком предыдущих ограничений, наложенных на него главой суда Алешандре де Мораесом.

Так, в середине июля Болсонару, подозреваемому в попытках оказать давление на уголовный процесс по делу о попытке организации им и его окружением госпереворота, было предписано носить электронный браслет, запрещалось выходить из дома в ночное время и в выходные дни, а также размещать любой контент в социальных сетях.

Теперь политик обязан постоянно находиться дома, введен полный запрет на любые посещения, не касающийся лишь ближайших родственников и адвокатов. Кроме того, в доме Болсонару изъяты все сотовые телефоны.

В обосновании к решению де Мораес указал, что экс-президент использовал в том числе социальные сети своих троих сыновей-парламентариев для распространения сообщений "с явным контекстом поощрения и подстрекательства к нападкам на Федеральный верховный суд и явной поддержкой иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему". К примеру, 3 августа видео с обращением политика к сторонникам ненадолго появилось в профиле Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сенатора Флавио Болсонару.

"Вопиющее пренебрежение наложенными ограничениями было настолько очевидно, что собственный сын подсудимого удалил публикацию, чтобы скрыть нарушение закона", - отметил де Мораес.

Адвокаты Болсонару сообщили о подготовке соответствующей апелляции на решение суда.