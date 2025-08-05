Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) на своем сайте.

Уточняется, что также Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять км над уровнем моря.

Сильнейшее за 73 года землетрясение у берегов Камчатки. Что произошло и каковы прогнозы

3 августа на Камчатке проснулся вулкан вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров, а пепел от него поднялся на шесть километров над уровнем моря.