Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 совершил жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брадфорд в Британии — причиной стал шторм «Флорис». Об этом сообщает Sky News.

Согласно информации источника, из-за шторма на аэропорт обрушились сильные порывы ветра. Именно они стали причиной жесткой посадки воздушного судна.

При этом, посадка попала на запись видеокамеры — на получившихся кадрах можно увидеть, как воздушное судно сильно сносит в сторону перед приземлением. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Великобританию обрушился шторм «Флорис». Согласно прогнозу Метеорологического управления Великобритании, сильный ветер и проливной дождь могут создать опасную для жизни ситуацию.