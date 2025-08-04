Мужчину зарезали в квартире на юго-востоке Москвы

Уголовное дело возбудили после убийства мужчины в квартире жилого многоэтажного дома на улице Полбина в Москве. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, профильные специалисты прибыли на место происшествия и начали допрашивать свидетелей.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — передает официальный Telegram-канал столичного управления СК.

Другой случай произошел в 16 июля, когда тело мужчины с колото-резаной раной на шее нашли около жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Утром того же дня в квартире дома на Щелковском шоссе обнаружили тела 47-летнего мужчины и 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Позже силовики задержали подозреваемого в убийстве.