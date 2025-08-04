Осужденный за убийство отца журналиста Легойды предпринял попытку суицида

Адам Щербаков, осужденный на пожизненное заключение за убийство отца журналиста и председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, попытался покончить с собой. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил Telegram-канал «112».

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По предоставленной информации, после попытки суицида у заключенного наступила клиническая смерть, но врачам удалось вернуть его к жизни и стабилизировать показатели.

В настоящее время Щербаков находится в коме, и его состояние оценивается как критическое, говорится в публикации. Других подробностей пока не сообщается.

В декабре 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 30 декабря, выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды. Он добавил, что ревностное служение Легойды-младшего «на ниве Святого Православия», который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию, является заслугой погибшего.

Убийство произошло за день до обращения патриарха. Тело пенсионера нашли в Ленинском городском городском округе Подмосковья на обочине дороги с большим количеством колото-резаных ран.