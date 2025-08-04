Туристка скончалась после купания в бассейне отеля в Греции

Жительница Великобритании, отдыхавшая в городе Херсониссос, расположенном на острове Крит в Греции, во время купания в бассейне гостиницы почувствовала слабость и не смогла самостоятельно выбраться из воды. Несмотря на помощь постояльцев отеля и врачей, ей не удалось выжить. Об этом сообщила газета The Sun.

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После того, как 78-летней женщине стало плохо во время купания, жители отели вытащили ее из бассейна и оказали первую помощь до того, как приехали экстренные службы. Затем туристку доставили в больницу, но медицинские специалисты не смогли спасти ее.

Позднее полицейские арестовали двух владельцев отеля и 21-летнего спасателя, которого не было рядом с бассейном во время происшествия. Их обвинили в непреднамеренной расправе над британкой. На данный момент правоохранители продолжают расследование, а троих работников гостиницы выпустили под залог, передает Lenta.ru.

Во время слива воды из детского бассейна высотой 22 сантиметра 24-летний британец из Донкастера Роан Блур внезапно потерял сознание, после чего упал в воду лицом. Он находился в этом положении примерно пяти минут, пока не прибыли врачи. Они смогли перезапустить сердце мужчины и госпитализировать пациента, но его мозг слишком долго испытывал кислородное голодание. В результате Блур скончался за 10 минут до приезда его родителей.