Трое рабочих бросились спасать коллегу и отравились газом

В Японии четверо рабочих отравились газом в канализационном люке во время проверки водопровода. Об этом сообщает Japan Today (JT).

© Lenta.ru

Трагическое происшествие случилось около железнодорожной станции недалеко от города Геда в префектуре Сайтама в субботу, 2 августа. Утром экстренные службы получили информацию, что мужчина упал в канализационный люк. Трое коллег бросились его спасать, но обратно не поднялись и не отвечали на крики с поверхности.

Спасатели обнаружили мужчин на дне 12-метрового коллектора. Помочь им было уже невозможно. На месте происшествия зафиксировали большое скопление сероводорода, который, по версии властей, и стал причиной случившегося.

Как пишет JT, коллектор, куда упали рабочие, был соединен со старой канализационной трубой, проложенной еще в 1981 году. Рабочие проводили дренажные работы в коллекторе, готовя его к полной проверке. Японское правительство потребовало от властей Сайтамы провести проверку всех подземных коммуникаций после того, как в январе в городе Ясио случился провал грунта.

Ранее в Японии двое мужчин захлебнулись в реке в префектуре Эхиме. Один мужчина начал тонуть, а другой попытался спасти его.