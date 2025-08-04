Стало известно об аресте сына экс-главкома ВМФ России

Сын бывшего главнокомандующего военно-морского флота (ВМФ) России Виктора Чиркова арестован по подозрению в мошенничестве с особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что Алексей Чирков, руководивший с 2018 года компанией «Светосервис – Подмосковье», находится под домашним арестом с 6 июня.

Ему вменяют один эпизод по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным сервиса Rusprofile, за 2024 год выручка компании, которая занимается электромонтажными работами, составила 1,18 млрд рублей.

Отец Алексея — вице-адмирал Виктор Чирков был главкомом российского ВМФ с 2012 по 2016 год, после чего стал советником президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

До этого сообщалось, что председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова арестовали. Он будет в СИЗО до 21 сентября. По версии следствия, Богданчиков получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей.