© Lenta.ru

На дорогах в Подмосковье разлилось море. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва красивая».

Дороги в регионе затопило из-за обрушившихся на него в понедельник сильных ливней. Так, на записи, сделанной жителем Жуковском, можно увидеть, как автомобили с небольшой скоростью едут по дороге почти по колеса в воде, чтобы не получить гидроудар. Аналогичная ситуация наблюдается в Одинцово и Раменском. Уточняется, что в июле жильцы одинцовского ЖК «Гусарская баллада» после подобных дождей были вынуждены добираться домой по забору.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что пик аномальных ливней в столице придется на вечер 4 августа.