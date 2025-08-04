Выпотрошенный труп с перерезанным горлом и в положении креста нашли во Франции

В парке Пре-дю-Мулен в деревне Пон-де-Мец, расположенной в 100 километрах от Парижа, полицейские нашли выпотрошенный труп с перерезанным горлом, который лежал в положении креста. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила газета Le Parisien.

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Местные правоохранители выяснили, что жертвой является 32-летний мужчина, на его шее и спине нашли многочисленные следы ножевых ранений.

— Согласно нашей информации, подтвержденной полицейскими и судебными источниками, в понедельник утром около семи часов утра на спортивной площадке был найден труп с перерезанным горлом и выпотрошенным телом. Останки лежали в положении креста, как будто преступник хотел устроить инсценировку, — говорится в материале.

По данным журналистов, погибший мужчина не жил в коммуне Пон-де-Мец, а был уроженцем этого района. Очевидцы рассказали, что по вечерам он прогуливался по парку. Французская полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве, передает газета.

6 июля в подмосковном Пущине правоохранители нашли тело женщины, которая была пристегнута наручниками к стойке металлического стеллажа. Также полиция обнаружила тело и ее супруга.