В российском регионе смыло палатки вместе с детьми

В Краснодарском крае в горах возле села Широкая щель смыло палаточный лагерь детского центра «Орленок» во время ливня. В палатках находились дети, об этом пишет издание «Подъем».

Руководство лагеря «Комсомольский» приняло решение пойти с детьми в поход, несмотря на штормовое предупреждение. В группе было около 60 детей от 11 до 14 лет и 20 вожатых. Группа шла по руслу сухой реки и разбила лагерь в метре от него.

По словам матери одного из детей, несильный дождь быстро превратился в ливень. Поток воды унес ботинки, рюкзаки и другие вещи участников группы.

«Мне сказали, что были какие-то товарищи взрослые, опытные, но что они могут сделать, если поток селя идет вниз? Они пытались ребят перевести в безопасное место, вызвать автобусы из лагеря», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что дети получили ушибы и ссадины, но обошлось без серьезных травм. Родители интересуются, почему поход состоялся в непогоду, но руководство лагеря не хочет вести диалог и вместо этого пытается замять ситуацию.

Ранее сообщалось, что аз сути Краснодарском крае выпали две месячные нормы осадков.