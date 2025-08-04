В Казани произошел пожар в детском саду

В Казани в детском саду №185 произошел пожар, дети и персонал учреждения были эвакуированы. Об этом сообщает «Татар-информ».

Уточняется, что пожар произошел в детском саду на улице Глушко. В подвале здания загорелась кровать. Площадь пожара составила два квадратных метра.

«До приезда пожарных администрация детсада эвакуировала 70 детей и 15 человек персонала», — сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным «Татар-информ», никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.