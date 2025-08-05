В Саратове вентиляцию дома, где случился взрыв, обследовали в апреле

Обследования вентиляционных каналов проводились в десятиэтажном доме в Саратове, где в конце июля случился взрыв газа. Последнюю проверку выполнили в апреле, сообщила ТАСС исполняющая обязанности начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) региона Юлия Абрамова.

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По ее словам, для обеспечения безопасности проводятся проверки состояния и работы вентиляционных каналов в многоквартирных домах, при необходимости их очищают и ремонтируют. Происходит это не реже трех раз в год - с августа по сентябрь, с декабря по февраль и с апреля по июнь.

В российском регионе прогремели взрывы

"Согласно имеющейся информации, такие обследования вентиляционных каналов в указанном жилом доме проводились, последнее обследование проводилось в апреле текущего года после завершения отопительного сезона", - сообщила Абрамова в ответе на запрос.

Многоэтажка находится в управлении ЖСК "Уютный дом". По информации главы инспекции, между газораспределительной организацией АО "Саратовгаз" и ЖСК 9 октября 2023 года был заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования на срок на три года.

"До настоящего времени техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме осуществлялось в соответствии с условиями договора. Срок исполнения работ в 2025 году: июль - август", - сообщила Абрамова.

Она добавила, что в этом году обращений от жителей дома, в том числе по вопросам обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в ГЖИ не поступало.

О взрыве

25 июля в доме № 2 на улице Блинова в Саратове в результате взрыва погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим. Утечка газа рассматривается в качестве предварительной причины ЧП. Аварийно-спасательные работы на месте завершили 27 июля.

В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.