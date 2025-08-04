Погибшая из-за падения дерева в Дербенте туристка оказалась работницей «Газпрома»

Туристка из Йошкар-Олы, погибшая в результате падения дерева в Дербенте, была сотрудницей компании «Газпром». Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает Telegram-канал газовых компаний Марий Эл.

© СУ СК России по Республике Дагестан

До этого Следственный комитет России по Дагестану сообщил, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на троих женщин, одна из которых скончалась. Ей оказалась 37-летняя жительница Йошкар-Олы Елена Краснова. Двух других пострадавших москвичек госпитализировали.

— Коллектив газовых компаний республики — ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» и ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» — с чувством глубокой печали принял известие о внезапной скоропостижной смерти секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Красновой Елены Леонидовны, — говорится в публикации.

По факту произошедшего Дербентским межрайонным следственным отделом СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии региона по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Похожая ситуация произошла в конце июля. Американскую туристку насмерть придавило веткой секвойи в национальном парке Йосемити в штате Калифорния. Девушка, которая работала инженером-программистом в IT-компании Google, отправилась в поход вместе с возлюбленным и еще двумя друзьями.