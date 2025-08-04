Подозрительного мужчину задержали рядом с резиденцией Путина

В подмосковном Ново-Огарево (Одинцовский район, Московская область), на охраняемой территории возле государственной резиденции президента России Владимира Путина, силовики задержали мужчину, который вел себя подозрительно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Журналисты уточнили, что патрульные заметили в лесу молодого мужчину, который размахивал руками.

Силовики остановили его, уточнили, что он находится на территории охраняемого государственного объекта и попросили объяснить причину странных действий.

Сельчанин заметил, что приехал в Ново-Огарево на электричке из Москвы, вышел на станции Усова и решил сократить путь до своего дома в соседней деревне Большое Сараево. По дороге он заметил ворон и остановился с тем, чтобы приветственно помахать им рукой.

После беседы стражи порядка отпустили прохожего.

По данным из открытых источников, «Ново-Огарево» стало официальной резиденцией Владимира Путина в 2000 году.

Имение находится в охраняемом Федеральной службы охраны (ФСО) районе между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой и по всему периметру окружено высоким каменным забором с видеонаблюдением.

У главы государства также есть резиденции в Карелии, Новгородской и Тверской областях, Краснодарском крае.