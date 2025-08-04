Подозрительного мужчину задержали рядом с резиденцией Путина

Подозрительного мужчину задержали рядом с государственной резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом сообщает ИА Регнум 4 августа со ссылкой на источник.

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По информации агентства, подозрительного мужчину оперативники заметили рядом с резиденцией Путина в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Молодой человек гулял по лесу и вел себя странно. Выяснилось, что неизвестным оказался 21-летний москвич Сергей (имя изменено).

По его словам, он приехал из Москвы на электричке и решил пройтись по лесу, чтобы сократить путь до своего дома в соседней деревне.

На мосту Сергей заметил ворон и остановился, чтобы помахать им рукой.

Москвичу объяснили, что он находится на территории охраняемого государственного объекта. Оперативники выяснили, что никаких противоправных действий мужчина не планирует, после чего вернулись к патрулированию местности.

Ранее офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач назвал три возможные цели задержанной около резиденции президента РФ в Ново-Огарево гражданки США.

30-летняя американка по имени Алекса Рей была задержана сотрудниками ФСО в апреле этого года. Ее передали для разбирательства полицейским.