Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали свою вину

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» полностью признали свою вину в совершенном преступлении, после зачитанного прокурором обвинительного заключения.

Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признали вину в полном объеме, Рачабализода Муродали*, вину признал частично.

Напомним, сегодня второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте. Заседание проходит в здании Мосгорсуда.

На время слушаний обвиняемые находятся в прозрачных конвойных помещениях. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальных подозревают в содействии террористической деятельности.

Трагедия в Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Тогда группа вооруженных боевиков ворвалась в помещение концертного зала и открыла огонь по людям, пришедшим на концерт.

Жертвами теракта стали 149 человек, еще 609 пострадали. Злоумышленники пытались скрыться, но были оперативно задержаны силовиками в Брянской области.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.