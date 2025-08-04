"Золотой слиток" украли из музея Петербурга

Интерактивный музей "Арт и факт", находящийся в Северной столице, лишился одного из экспонатов - "золотого слитка", который использовался в различных музейных программах. Об этом сообщили в самом музее.

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Слиток, конечно, был бутафорией. К настоящему золоту он отношения не имеет. Однако требуется время для изготовления подобного.

"Золотой слиток" нужно было вытащить из отверстия во время квеста.

Музей обратился с просьбой к потенциальным похитителям вернуть экспонат. Можно анонимно. В музее напомнили, что никакой материальной ценности слиток не представляет, а уголовная статья за кражу существует вполне реальная.

Кстати, если в ближайшее время экспонат не вернут, сотрудники музея обратятся за помощью в полицию.