Трехлетний мальчик упал с 18 этажа и выжил

В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18-го этажа жилого дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Инцидент произошел 15 июля в городе Ханчжоу, когда с ребенком сидели дедушка и бабушка. Они ненадолго вышли за продуктами, а мальчик остался один. Он забрался на подоконник ванной комнаты и выпал из окна.

«Сначала я не мог поверить, что он упал с такой высоты», — рассказал отец ребенка по фамилии Чжу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как во время падения мальчик задел открытое окно 17 этажа, что изменило траекторию и направило его прямо на дерево.

Медики назвали спасение ребенка чудом — пролетев 54 метра, он отделался переломом руки, ушибом позвоночника и повреждением внутренних органов. Мальчик все время оставался в сознании и даже просил в больнице у отца игрушку по мотивам комикса «Трансформеры».

В знак благодарности отец украсил спасительное дерево красным цветком — традиционным китайским символом удачи.

Врачи отмечают, что выживание после падения с такой высоты — крайне редкий случай. По статистике, подобные падения с высоты более 10 этажей в 90 процентах случаев заканчиваются летальным исходом.

Ранее в Китае мать двоих детей посадила их за окно высотного дома, потому что хотела досадить мужу. Услышавшая плач и крики соседка позвонила в службу спасения. К месту происшествия прибыли пожарные, которые сняли детей с кондиционера.