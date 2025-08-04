Названа причина крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Причиной падения военного истребителя Су-30 на жилой дом в Иркутске осенью 2022 года стал некачественный ремонт. Об этом заявил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В октябре 2022 года истребитель во время испытательного полета упал на двухэтажное здание, после чего начался пожар. Погибли два летчика, никто из жителей не пострадал.

По словам представителя прокуратуры, первоначально дело вели военные следователи, но было установлено, что причина авиакатастрофы вызвана некачественным ремонтом, произведенном на Иркутском авиационном заводе, и дело передали Следственному комитету России.

В свою очередь глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров в интервью «Интерфакс-Сибирь» отметил, что экипаж истребителя Су-30 задохнулся.

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета», - пояснил он.

Алексей Александров уточнил, что предъявлено обвинение шести работникам Иркутского авиационного завода по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК (халатность).