Суд Адлерского района города Сочи наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на женщину, которая нарушила правила поведения в чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Туристка опубликовала в социальной сети видео, снятое на фоне пожара на промышленном объекте, который возник из-за атаки беспилотного летательного аппарата. В сообщении говорится, что адлерским районным судом рассмотрен материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении Карины Ошурковой.

«Установлено, что 3 августа женщина выложила в социальной сети видеоролик с последствиями прилета БПЛА в Адлерском районе. Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ошуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — подчеркнула пресс-служба судов.

Как уточнили в правоохранительных органах, задержанная объяснила свои действия тем, что была в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о задержании трех человек, которые приехали из Нижнего Тагила. Их запечатлели на видео на фоне пожара. В отношении 20-летней женщины, которая снимала видео, составили протокол об административном правонарушении.