Пациент напал на медиков в петербургской больнице

В Петербурге мужчина, доставленный скорой в Городскую больницу на Авангардной улице, набросился на медиков. Четверым сотрудникам стационара затем понадобилась медицинская помощь. Дебошир отправлен в отделение полиции, сообщили в региональном главке МВД России.

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Уже установлено, что мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения "скорая" забрала от дома, находящегося на Новоизмайловском проспекте. В машине он заснул, однако в больнице проснулся и с кулаками набросился на медперсонал и охранника стационара.

"Буйного пациента скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции", - отметили в ведомстве.

Выяснено, что хулигану 33 года, он является уроженцем Украины, учится в петербургском вузе. Проживает в городе Кудрово Ленинградской области. Объяснить вразумительно причину своего поведения он не смог, сослался на алкогольные пары.

Составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.