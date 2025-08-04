Шестиметровый кит погиб при столкновении с американской лодкой

Шестиметровый кит погиб при столкновении с лодкой у берегов Нью-Джерси в США, сообщает Fox News.

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Инцидент произошел в заливе Барнегат-Бей.

В результате столкновения один из пассажиров лодки вылетел за борт. На видеозаписи с места видно, как судно качает из стороны в сторону после удара о кита. Затем раненый кит медленно отплыл.

В Центре спасения морских млекопитающих сообщили, что наблюдали кита (малого полосатика) после столкновения, но животное скончалось от полученных травм.